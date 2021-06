Biden: Ekko fra massakren på sorte i Tulsa runger stadig

Joe Biden blev tirsdag den første siddende amerikanske præsident til at besøge Tulsa i delstaten Oklahoma for at mindes de hundredvis af sorte ofre for massakren i 1921.

Blodbadet betegnes som et af de værste tilfælde af racemæssig vold i USA's historie. Selv om massakren foregik for nøjagtigt 100 år siden, siger Joe Biden i en tale ved mindehøjtideligheden, at eftermælet for racistisk vold og hvidt overherredømme stadig eksisterer i dag.

- Vi bør kende til det gode, det dårlige og det hele. Det skal store nationer være i stand til. Vi skal kende vores lands mørke sider, siger Biden i talen.

Biden siger, at det dødbringende angreb ved Kongressen den 6. januar og en række delstaters forsøg på at begrænse stemmefriheden er et ekko af det samme problem, der førte til massakren for 100 år siden.

- Hvad der skete i Greenwood (sortes bydel i Tulsa, red.) var en hadforbrydelse og indenrigsterrorisme med en direkte linje til det, der sker i dag, siger Biden.

Hvide borgere i Tulsa skød og dræbte mindst 300 sorte mennesker mellem den 31. maj og 1. juni 1921. De brændte og plyndrede hjem og virksomheder i kølvandet på en hvid kvindes beskyldninger mod en sort mand om overfald.

Ingen blev anklaget for den dødelige massakre, der også mundede ud, i at over 10.000 blev gjort hjemløse.

I forbindelse med tirsdagens mindehøjtidelighed har Det Hvide Hus præsenteret en række politiske initiativer, der skal imødegå racemæssig ulighed.

Der er blandt andet planer om at investere milliarder i samfund som Greenwood, der lider under vedvarende fattigdom, og bestræbelser på at bekæmpe boligdiskrimination.

Biden siger desuden, at hans administration også snart vil løfte sløret for en række tiltag mod hadforbrydelser.