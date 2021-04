Biden forbyder nedværdigende fraser om migranter

Immigrationsmyndigheder i USA er blevet forbudt at anvende frasen 'illegale fremmede' om migranter, der kommer ind i landet.

Det sker på ordre fra præsident Joe Biden, skriver nyhedsbureauet dpa.

Under præsident Donald Trump blev begrebet 'illegale fremmede' hyppigt anvendt i erklæringer og pressemeddelelser fra hans administration.

Washington Post skriver, at ændringen, der også forbyder myndigheder at bruge ordet 'assimilation' i stedet for 'integration', blev meddelt til Immigration and Customs Enforcement (ICE) og Customs and Border Protection (CBP).

Det Hvide Hus bekræfter ændringerne, men afviser at give yderligere kommentarer.

- Som nationens ledende retshåndhævende agentur sætter vi tonen og er et forbillede for vores land og partnere over hele verden, siger Troy Miller, der er fungerende øverste chef for CBP, i en skrivelse om forbuddet.

Ændringen kommer, samtidig med at Biden står med et muligt problem langs USA's sydlige grænse. Her er antallet af migranter fra Centralamerika, som håber på at kunne komme ind i USA, steget voldsomt de seneste måneder.

I sidste uge tiltrak Joe Biden sig vrede fra flere af sine demokratiske partifæller i Kongressen, fordi han stik mod en tidligere udmelding valgte at fastholde USA's årlige flygtningekvote på 15.000.

Det er samme antal, som Donald Trump lagde sig fast på i sin tid i Det Hvide Hus.

Joe Biden havde ellers tidligere sagt, at han ville hæve loftet, så 65.500 flygtninge kunne få adgang til USA hvert år.

Det Hvide Hus har dog oplyst, at Biden 15. maj vil sætte et nyt og højere loft.

I Barack Obamas sidste år som præsident blev næsten 85.000 personer med flygtningestatus tilladt at slå sig ned i USA ifølge BBC.