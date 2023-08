Biden fordømmer racisme efter skyderi af sorte i Florida

Den amerikanske præsident, Joe Biden, fordømmer et racistisk motiveret skyderi lørdag, hvor en hvid mand dræbte tre sorte personer.

Sådan lyder det søndag lokal tid i en udtalelse.

- Vi skal nægte at leve i et land, hvor sorte familier på vej i supermarkedet eller sorte studerende på vej til skole frygter at blive skudt ned på grund af deres hudfarve, siger Joe Biden, en demokrat.

Skyderiet skete på 60-års-dagen for Martin Luther King Jr's ikoniske 'I have a dream'-tale, hvilket Biden også nævnte i sin udtalelse.

USA's justitsministerium har påbegyndt en efterforskning af skyderiet, udtalte justitsminister Merrick Garland søndag.

Skyderiet skete i byen Jacksonville i delstaten Florida i USA. Gerningsmanden dræbte to mænd og en kvinde, inden han efterfølgende skød sig selv.

- Dette skyderi var motiveret af race, og han hadede sorte personer, udtalte sheriffen i Jacksonville, T.K. Waters, efterfølgende.

Guvernøren i Florida, republikanske Ron DeSantis, har beskrevet skyderiet som værende 'forfærdeligt' og kaldt gerningspersonen for et 'dumt svin'.

- Han gik efter personer på grund af deres race. Det er fuldstændigt uacceptabelt, lød det søndag DeSantis, der går efter at blive republikanernes præsidentkandidat ved præsidentvalget i 2024.

Skyderiet kom i kølvandet på en række andre skyderier, der har præget det amerikanske nyhedsbillede denne weekend.

Den 21-årige gerningsmand købte sit våben lovligt og havde ingen forudgående pletter på sin straffeattest, lød det søndag fra lokale betjente.

Masseskyderier er blevet næsten hverdagskost i USA, hvor der er let adgang til at købe skydevåben i mange delstater. Der er flere skydevåben i landet, end der er indbyggere.

Der bor mere end 330 millioner mennesker i USA.