Biden giver grønt lys til gigantisk våbensalg

Den amerikanske præsident Joe Bidens administration har besluttet sig for at gå videre med et gigantisk våbensalg til De Forenede Arabiske Emirater.

Det oplyser en talsperson for udenrigsministeriet.

Salget inkluderer nye, avancerede F-35 kampfly, bevæbnede droner og andet krigsmateriel til en værdi af over 23 milliarder dollar.

Det svarer til cirka 143 milliarder kroner.

Trumps handel

Talspersonen siger, at Bidens administration vil gå videre med det forestående salg til ørkenstaten, 'selv mens vi fortsætter med at gennemgå detaljerne og rådføre os med emiratarabiske embedsfolk' omkring brugen af våbnene.

Våbensalget blev i sin tid forhandlet på plads af tidligere præsident Donald Trump. Det blev godkendt af hans administration, en time inden at Joe Biden blev indsat som præsident 20. januar.

En uge senere standsede Biden så salget for at få tid til at gennemgå detaljerne.

Trump gik med til handlen på betingelse af, at De Forenede Arabiske Emirater ville normalisere forholdet med Israel.

Talspersonen for udenrigsministeriet oplyser tirsdag, at USA forventer at levere våbnene på et tidspunkt efter 2025, hvis alt går i orden.

Kritiserer handlen

Flere demokrater i USA's kongres har tidligere kritiseret salget. De frygter, at det kan ende med at bryde amerikanske løfter om, at Israel skal fastholde sin militære dominans i regionen.

Israel har dog oplyst, at landet ikke er imod salget.

Demokraterne har de også kritiseret De Forenede Arabiske Emirater for landets rolle i krigen i Yemen. Konflikten bliver betragtet som en af verdens værste humanitære kriser.

Derfor forsøgte de i december at standse salget i Kongressen, men uden held.

Joe Bidens administration er også i gang med at gennemgå flere våbensalg til Saudi-Arabien - heriblandt nogle, der også er forhandlet på plads af Trump.

De gennemsyn er endnu ikke færdige.