Biden kalder tyrkiske massakrer på armeniere folkedrab

USA's præsident, Joe Biden, betegner i en erklæring tyrkiske massakrer på 1,5 millioner armeniere for over 100 år siden for folkedrab.

Tyrkiet har i mange år arbejdet for at hindre andre lande i at betegne massakrerne på armenierne som folkedrab.

I 2019 vedtog Kongressen i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., også, at der var tale om folkedrab.

Nu siger en amerikansk præsident det også for første gang.

- Vi husker livet for alle de, der døde under det armenske folkedrab i tiden med det osmanniske styre, siger Biden.

- Vi forpligter os til at hindre, at sådanne grusomheder igen kan ske, siger han.

- Det amerikanske folk ærer alle de armeniere, der forsvandt under folkedrabet, som begyndte for 106 år siden i dag, siger han videre.

Det er lørdag den 24. april den internationale dag til minde om massakrerne.

Massakrerne skete i perioden fra 1915 til 1918, da det tyrkiske Osmanniske Rige brød sammen.

Da blev der dræbt op imod 1,5 millioner armeniere.

Folkedrab karakteriseres ifølge FN's Folkedrabskonvention fra 1948 ved handlinger, som udføres mod en på forhånd defineret gruppe - med den specifikke hensigt at tilintetgøre gruppen.

Armenien har i årevis kæmpet internationalt for at få det betegnet som folkedrab, mens Tyrkiet har kæmpet imod.

Tyrkiet anerkender ikke, at der blev dræbt så mange. Og de armeniere, der blev dræbt, mistede livet under krig, siger tyrkerne.

Ifølge AFP har nu mindst 30 lande - med USA - anerkendt, at der er tale om folkedrab.

Det gælder blandt andet Belgien, Frankrig, Tyskland og Rusland.

Danmark har ikke anerkendt det som folkedrab.

I Jerevan, Armeniens hovedstad, er Bidens udtalelser mødt med glæde.

- Et magtfuldt skridt mod retfærdighed og en uvurderlig støtte til efterkommerne af de armenske ofre for folkedrab, skriver Armeniens premierminister, Nikol Pasjinijan på Facebook.

Udtalelserne er derimod ikke modtaget med glæde i Ankara, den tyrkiske hovedstad.

Biden informerede ellers Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, om sine planer per telefon fredag.

Men reaktionen fra Ankara er ikke imødekommende.

Erdogan siger i en besked til den armenske patriark i Istanbul:

- Ingen vinder på, at debatter, som bør holdes af historikere, bliver politiseret af tredjeparter og bliver instrumenter til at blande sig i vort land.

Den tyrkiske udenrigsminister er heller ikke tilfreds.

- Vi 'afviser totalt' Bidens anerkendelse, siger udenrigsminister Mevlüt Çavusoglu kort efter Bidens udtalelse.

Han kalder det 'populisme' på Twitter.

- Vi har ikke noget at lære fra nogen om vor egen fortid. Politisk opportunisme er det største forræderi mod fred og retfærdighed.