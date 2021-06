Biden lover at forsvare Ukraine mod russisk aggression

USA's præsident, Joe Biden, vil vise sin russiske modpart, Vladimir Putin, hvor grænserne går, når de to onsdag mødes i Genève.

Det siger han mandag efter et møde mellem Natos 30 stats- og regeringsledere i Bruxelles.

På et pressemøde siger han, at USA ikke søger en konflikt med Rusland, men at 'vi vil svare igen, hvis Rusland fortsætter med sine skadelige aktiviteter'.

Blandt andet med henvisning til russiske hackerangreb i USA og indblanding i de seneste amerikanske præsidentvalg.

- Jeg vil gøre det klart, hvor de røde linjer er, siger Biden.

Håber på samarbejde

En af dem drejer sig ifølge den amerikanske præsident specifikt om 'Ukraines territoriale integritet'.

Her lover Biden, at USA vil hjælpe med at 'sætte Ukraine i en position til at bevare landets fysiske sikkerhed', hvis det bliver mødt af 'russisk aggressivitet'.

Trods de hårde ord giver Biden mandag også udtryk for, at han håber på et samarbejde med den russiske leder.

- Jeg kommer til at gøre det klart for præsident Putin, at der er områder, hvor vi kan samarbejde, siger Biden og tilføjer, at han håber, Putin vil være interesseret i at 'ændre det billede, som verden har af ham'.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, har tidligere presset på, for at Nato-landene skulle bruge topmødet til at optage Ukraine i forsvarsalliancen.

Men det blev mandag afvist af Biden trods løfterne om hjælp til at forsvare landet mod Rusland.

Ifølge Biden mangler Ukraine nemlig stadig at vedtage flere demokratiske reformer og tage kampen op mod korruption for at kunne blive en del af Nato.

Magtfuld allieret

USA har været Ukraines mest magtfulde allierede, siden Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014.

Spørgsmålet om netop Ukraines sikkerhed ventes at fylde en del, når Putin og Biden onsdag mødes i Schweiz.

Forud for pressemødet mandag aften mødtes Joe Biden også med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, for første gang siden Biden blev indsat som USA's leder.

De to nationer har længe været tætte allierede, men de seneste år har krige i Syrien og Libyen samt tyrkiske indkøb af russiske raketsystemer slået skår i forholdet.

Og selv om begge præsidenter var positive efter mødet, så meldte ingen af dem om nogen større gennembrud i forhold til at få løst deres uenigheder.