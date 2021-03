Biden lover at søge et tæt forhold til EU

Præsident Joe Biden lover fredag at 'reparere og på ny sætte gang i' USA's forhold til EU, efter de to parter er blevet enige om at suspendere en toldstrid, der involverer flyfabrikkerne Boeing og Airbus.

Biden bekræfter USA's vilje til at sætte ny fart i samarbejdet med Europa under en samtale med chefen for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen.

Det er en 16 år lang strid om statslige subsidier til de to store flyfabrikker, som de to parter nu udsætter indtil videre. Det er en strid, hvor USA har påført europæiske varer en straftold på 7,5 milliarder dollar.

EU indførte så sent som i november straftold på amerikanske varer for fire milliarder dollar.

Biden og von der Leyen er enige om at suspendere toldsatserne i de næste fire måneder og 'arbejde mod at løse disse langvarige stridigheder i WTO', lyder det fra Det Hvide Hus. WTO er Verdenshandelsorganisationen.

- Han (Biden) understregede sin støtte til EU og sin dedikation til at reparere og sætte gang i partnerskabet mellem USA og EU, hedder det videre.

- Dette er strålende nyheder for virksomheder og industrien på begge sider af Atlanterhavet og et meget positivt signal for vores økonomiske samarbejde i årene fremover, siger von der Leyen.

Bidens forgænger, Donald Trump, havde et anspændt forhold til EU, som han anklagede for at svække USA økonomisk.

Han støttede blandt andet briterne under forhandlingerne om den britiske udtræden af EU. Han kaldte Europa en 'fjende'.

Under deres møde fredag aftalte Biden og von der Leyen også at samarbejde om at bekæmpe coronapandemien, at sikre økonomisk genrejsning, bekæmpe klimakrisen og at styrke demokratierne.