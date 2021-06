Biden lover støtte til Nato: Det er en hellig forpligtelse

Tonen fra Natos største militære magt, USA, er blevet blidere, direkte imødekommende, efter at Joe Biden har overtaget jobbet som USA's præsident fra Donald Trump.

- Jeg vil, at hele Europa skal vide, at USA er der, siger Biden, da han møder generalsekretær Jens Stoltenberg før sit første topmøde i alliancen.

Mens Trump skabte usikkerhed om USA's reelle engagement i Europa blandt de allierede, er Biden meget klar i mælet.

Han forsikrer de allierede i Europa om, at Natos artikel 5, også kendt som musketereden, der forpligter medlemmerne at forsvare ethvert medlemsland under angreb, fortsat er en urokkelig hjørnesten for USA.

- Artikel 5 er en hellig forpligtelse, siger Biden i Bruxelles.

Præsidenten har dog ikke glemt sine forgængeres dagsorden i Nato: Amerikanerne vil have, at Europa bruger flere penge på forsvar. Det vil Biden også.

Han nævner erklæringen fra et topmøde i Wales i 2014, da man blev enige om, at alle medlemslande skulle arbejde hen imod at bruge to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar.

- Den aftale er vi tilfredse med, siger han.

Men i stedet for at løfte pegefingeren, som Donald Trump gjorde i Nato ved konkret at udpege eksempelvis Tyskland som et land, der ikke lever op til det fælles mål, konstaterede Biden, at mange lande er godt på vej.

Han mindede om, at de allierede i Nato stod klar, da USA i 2001 blev angrebet på egen jord 'for første gang siden Anden Verdenskrig'.

- Nato er en nødvendighed for USA, siger Joe Biden.

Der er også ros til generalsekretær Jens Stoltenberg.

- Jeg vil gerne takke for din ledelse. Jeg mener det virkelig. Du har været helt utrolig. Du har været stærk, siger Joe Biden til Stoltenberg, som kvitterer med et 'tak'.

- Helt ærlig. Der kommer kompetente folk efter dig, men jeg ville ønske, at du ikke skulle forlade Nato, siger Biden.