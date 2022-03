Biden lover store leverancer af naturgas til EU

USA's præsident, Joe Biden, siger på et pressemøde i Bruxelles, at USA i år vil levere 15 milliarder kubikmeter flydende naturgas (LNG) til EU for at minimere EU's afhængighed af russisk gas.

Det siger Biden efter et møde med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

De 15 milliarder kubikmeter LNG svarer ifølge EU-Kommissionen til cirka en tredjedel af den nuværende import af russisk naturgas. Det skriver dpa.

EU har efter Ruslands angreb på Ukraine fået travlt med at finde andre kilder, så man gradvist kan gøre sig fri af afhængigheden af russisk naturgas.

- I dag er vi blevet enige om en fælles plan, der sigter mod det mål, mens vi optrapper vores arbejde på at få en sikker og ren energifremtid, siger Biden.

- Dette initiativ fokuserer på to kerneemner. Det ene er at hjælpe Europa med at mindske dets afhængighed af russisk gas så hurtigt som muligt, og for det andet at reducere Europas behov for gas i det hele taget, påpeger han.

Biden og von der Leyen er samtidig enige om en plan om leverancer af LNG fra USA frem til 2030. Leverancerne skal i den periode øges til årligt 50 milliarder kubikmeter flydende naturgas.

Von der Leyen siger, at kun nye energikilder, herunder LNG, i denne situation vil være vejen frem.

- Vi som europæere ønsker at få leverandører, som vi stoler på, som er vore venner, og som er troværdige, siger hun.

Det betyder mindre gas fra Rusland og flere leverandører af energi til EU.

Ulrich Bang, der er energichef i Dansk Erhverv, kalder aftalen med USA en god nyhed.

- Med denne melding viser det transatlantiske samarbejde atter en gang sin styrke. Samtidig er der behov for en enorm indsats for at reducere vores gasforbrug i Danmark og EU, siger han.

Præsident Biden har i Bruxelles torsdag og fredag deltaget i møder i Nato, G7 og EU for at finde en fælles vestlig linje over for Ruslands krig i Nato.

Han rejser fredag videre til Polen, hvor han blandt andet skal besøge en by tæt på grænsen til Ukraine.