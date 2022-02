Biden og allierede mødes for at koordinere samlet indsats

USA's præsident, Joe Biden, er mandag klokken 17.15 dansk tid vært for et telefonmøde for landets allierede.

Parterne skal drøfte de seneste udviklinger i Ruslands invasion af Ukraine og koordinere en samlet indsats.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Det fremgår ikke helt præcist, hvilke allierede der er tale om.

Rusland satte søndag eftermiddag dets styrker med adgang til atomvåben i højt beredskab.

Det oplyste landets præsident, Vladimir Putin.

Natten til mandag dansk tid meddelte russiske nyhedsbureauer, at den hviderussiske befolkning ved en folkeafstemning har stemt for at ændre landets forfatning, sådan at Hviderusland kan få sine atomvåben tilbage fra Rusland.

Det vides ikke, om det er Putins trussel om atomvåben, som skal drøftes blandt Biden og hans allierede.

Et udkast til en sikkerhedsresolution faldt fredag i FN's Sikkerhedsråd, efter at Rusland brugte sin magt som permanent medlem til at nedlægge veto.

Udkastet skal nu til debat i FN's Generalforsamling, hvor ingen lande har vetoret.

Udkastet til resolutionen fordømte Ruslands invasion af Ukraine. Vladimir Putin har tidligere forsvaret invasionen med, at det er 'selvforsvar', og at Ukraines regering er en 'nynazistisk juntaregering'.

På baggrund af det har Putin opfordret ukrainske soldater til at slutte sig til Rusland og gøre oprør mod regeringen.

Rusland påbegyndte natten til torsdag invasionen af Ukraine. Styrker angreb landet fra både nord, øst og syd, og siden har russiske soldater fundet vej til hovedstaden Kiev, hvor ukrainske styrker har afværget angreb.

Mindst 352 civile ukrainere, herunder 14 børn, er blevet dræbt, og 1684 mennesker er blevet såret, oplyser Ukraines sundhedsministerium.