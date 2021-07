Biden opfordrer Cubas ledere til at lytte til demonstranter

USA står på samme side som det cubanske folk og støtter folket i dets ønske om frihed og frigørelse fra strikse coronarestriktioner.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, i en udtalelse mandag.

Søndag gik tusindvis af cubanere på gaden for at demonstrere og vise deres utilfredshed med blandt andet regeringens håndtering af coronapandemien.

Foruden strikse coronarestriktioner er der også utilfredshed med hastigheden på landets vaccineudrulning, og hvad der kaldes regeringens forsømmelse af befolkningen.

- Det cubanske folk beder med stort mod om fundamentale og grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder, herunder retten til at protestere og retten til selv at bestemme sin fremtid, skal respekteres, siger Biden.

Præsidenten fortsætter med at opfordre regeringen i Cuba til at lytte til sit folk og levere det, det har brug, i stedet for at berige sig selv.

Leder af kommunistpartiet og præsident i Cuba, Miguel Díaz-Canel, beskyldte søndag i forbindelse med demonstrationerne USA for at stå bag urolighederne.

Mandag er han igen efter USA, som ifølge ham er årsag til problemerne i Cuba med sine økonomiske sanktioner mod landet.

Ifølge Díaz-Canel er de amerikanske sanktioner årsag til medicinmangel og strømafbrydelser i landet.

Kritikere mener dog, at problemerne i Cuba skyldes politisk inkompetence og et etpartisystem.

Cuba oplever i øjeblikket det værste udbrud i landet siden pandemiens begyndelse, og smittespredningen er gradvist taget til siden slutningen af sidste år.

I alt har Cuba registreret 238.000 smittede og 1537 coronarelaterede dødsfald.

I hele 2020 havde Cuba lige omkring 12.200 registrerede smittetilfælde. Cuba har for nylig godkendt to vacciner og begyndt landets vaccineudrulning.

Cirka 1,7 millioner ud af 11,2 millioner indbyggere har fået mindst et stik.