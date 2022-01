Biden på tv: Må IKKE ske igen

'For nøjagtigt et år siden blev vort demokrati angrebet.'

Det siger præsident Joe Biden i en tale torsdag på etårsdagen for stormløbet på Kongressen.

Præsidenten talte til den amerikanske befolkning fra kongresbygningens Statuary Hall - det centrale sted under angrebet på bygningen den 6. januar 2021.

- Vi må sikre, at et sådant angreb aldrig sker igen, siger Biden.

Biden beskylder Trump for fortsat at udgøre en trussel mod det amerikanske demokrati. Han advarer om, at Trumps udspredte falske beskyldninger om udbredt valgsvindel ved præsidentvalget i 2020, og at det kan undergrave retssamfundet og fremtidige valg.

- Vi må gøre det absolut klart, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. Her er sandheden: En tidligere præsident i USA har skabt og spredt et net af løgne om valget i 2020. Det har han gjort, fordi han tillægger magt mere værdi end principper, siger Biden.

Trump gjorde det, fordi han satte sine egne interesser over sit lands, lyder det i talen fra Biden.

- Man kan ikke kun elske sit land, når man vinder, siger den amerikanske præsident.

Han tilføjer, at Trump og den hob, der angreb kongresbygningen ikke kunne være længere væk fra de grundlæggende amerikanske værdier.

- For første gang i vores historie forsøgte en præsident at forstyrre den fredelige magtoverdragelse efter at have tabt et valg. Men det mislykkedes, og det skal vi minde os selv om i dag, siger Biden og tilføjer:

- Og vi må sikre, at det aldrig sker igen. Det er på en dag som denne, at vi må bestemme os for, hvilken nation vi skal være. Skal vi være en nation, som accepterer politisk vold som en norm. Skal vi være en nation, der tillader, at partipolitiske valgmænd omstøder folkets vilje, som er kommet til udtryk ved et lovligt valg? Vi kan ikke tillade os selv at blive en sådan nation.

- Vi står midt i en kamp om selve sjælen i vort land og i vort demokrati, siger Biden og gør det klart, at de løgne, som havde skabt vrede og galskab ikke er taget af.

Biden fordømmer Trump for at have siddet og fulgt angrebet på Kongressen på tv uden at gøre noget som helst i adskillige timer.

Den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, havde kort før Bide holdt en kort tale for at indlede markeringen af årsdagen i kongresbygningen.

Vicepræsidenten fremhævede, at datoen 6. januar 2021 er en dato, som har printet sig ind på amerikanernes nethinde. På linje med 7. december 1941, hvor den amerikanske flådebase Pearl Harbor blev angrebet under Anden Verdenskrig og angrebet i New York og Washington den 11. september 2001.