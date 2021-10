Præsident Joe Bidens modstand mod dødsstraf bliver sat til side, når hans justitsministerium onsdag skal argumentere for at dømme Boston Marathon-bomber til døden.

Justitsministeriet vil således onsdag forsøge at overbevise højesteret om at genindføre dødsstraf for at dømme Dzhokhar Tsarnaev til henrettelse for angrebet i 2013.

Tsarnaev var 19 år, da han og hans storebror Tamerlan Tsarnaev placerede to hjemmelavede bomber nær maratonløbets målstreg den 15. april 2013 og dræbte tre mennesker og sårede 264 andre.

Tamerlan Tsarnaev blev skudt af politiet kort efter hændelsen.

Biden tilsidesætter modstand mod dødsstraf i Boston-bombesag

Den nu 28-årige Dzhokhar Tsarnaev blev oprindeligt dømt til døden i 2015, men straffen blev omgjort ved en appeldomstol i juli 2020.

Justitsministeriet ankede omgørelsen i oktober sidste år. Dengang var Donald Trump stadig præsident.

Afgørelse næste år

På trods af at Joe Biden, der er stærk modstander af dødsstraf, har overtaget embedet som præsident, har justitsministeriet ikke meddelt, at det vil ændre holdning i sagen.

Omgørelsen hos appeldomstolen har efterfølgende vist sig at have flere svagheder. Blandt andet at nævningetinget ikke var blevet stillet spørgsmål omkring deres påvirkning af den massive mediedækning i sagen.

De var heller ikke blevet godt nok informeret om, at Dzhokhar Tsarnaev var stærkt påvirket af sin storebror.

Justitsministeriet har argumenteret for, at beviserne i sagen viser, at den yngre bror også viste vilje til at udføre angrebet, og at han efterfølgende var stolt over det.

Efter onsdagens retsmøde forventes det, at højesteret vil komme til en afgørelse i juni næste år.