Biden vil besøge katastrofested i Florida

Præsident Joe Biden vil senere i denne uge besøge det sydlige Florida, hvor en beboelsesbygning i storbyen Miami kollapsede torsdag. Mindst 150 mennesker savnes stadig.

Det oplyser Det Hvide Hus tirsdag, mens redningsmandskab fortsatte en stadig mere desperat eftersøgning efter overlevende.

Den amerikanske præsident vil besøge ulykkesstedet torsdag sammen med førstedamen Jill Biden. Præsidenten vil sikre sig, at redningsfolkene og de lokale myndigheder har alt, hvad de skal bruge.

- Præsidentparret ønsker at takke de heroiske redningsfolk, som var først ude, og som har arbejder utrætteligt dag og nat, siger pressesekretær Jen Psaki.

Biden og hans hustru ønsker også at mødes med familier, som 'har været udsat for denne frygtelige tragedie med at vente angstfyldt og sønderknust på at høre nyt om deres deres nærmeste'.

Vanskelighederne med redningsindsatsen understreges ved, at der sker meget lidt fra dag til dag. Borgmesteren i Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, siger tirsdag, at antallet af personer, der er konstateret døde er på 11.

- Der er for øjeblikket over 210 mennesker, som arbejder på stedet. Det lokale redningsmandskab får støtte fra rednigshold fra hele delstaten og fra mange forskellige steder i verden, siger Levine Cava.

Det er stadig uklart, hvad der fik en stor sektion af den 40 år gamle bygning til at styrte sammen.

Den 12-etagers bygning i Surfside, der ligger nord for Miami Beach, styrtede sammen midt om natten, da folk lå og sov. I alt var der 130 lejligheder i bygningen.