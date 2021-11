Biden vil give centralbankchef yderligere fire år på posten

USA's præsident, Joe Biden, har mandag nomineret Jerome Powell til at fortsætte på posten som amerikansk centralbankchef i yderligere fire år.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse.

68-årige Jerome Powell - også kendt som Jay Powell - har stået i spidsen for USA's centralbank, Federal Reserve, siden februar 2018.

Han står nu til at fortsætte som formand, mens bestyrelsesmedlem Lael Brainard er blevet nomineret til posten som næstformand. Hun var inden mandagens udmelding den anden favorit til topposten i centralbanken.

- Selv om der stadig er meget, der mangler at blive gjort, så har vi opnået store fremskridt i løbet af de seneste ti måneder i forhold til at få amerikanerne tilbage i job og vores økonomi i gang igen, siger Joe Biden.

- Succesen er et resultat af den økonomiske plan, som vi har fulgt, og af de håndfaste tiltag, som Federal Reserve har foretaget under ledelse af formand Powell og Lael Brainard, lyder det fra præsidenten i udtalelsen.

Jerome Powell, der er republikaner, skal godkendes af det amerikanske Senats bankudvalg og efterfølgende af det samlede Senat.

Senatet har et snævert demokratisk flertal. Powell ventes trods et tidligere omtumlet forhold til præsident Donald Trump at sikre sig støtte til en ny periode på topposten fra både flere demokrater og republikanere.

Powells nuværende periode som chef står til at udløbe i februar 2022.

Mikael Olai Milhøj, der er chefanalytiker hos Danske Bank, mener, at Jerome Powell går et 'besværligt 2022 i møde'.

- Centralbanken ville nok helst være tålmodig med at stramme pengepolitikken, fordi mange amerikanere enten direkte eller indirekte på grund af pandemien har forladt arbejdsstyrken - dem kunne de godt tænke sig kom tilbage, skriver han i en skriftlig kommentar.

- Muligheden for at være tålmodig er dog begrænset af, at inflationen i forvejen er meget høj, og så længe inflationen er høj, er der også øget risiko for, at den bider sig fast og er høj i endnu længere tid, lyder det.

Powell har siddet i centralbankens bestyrelse siden 2012 og overtog i 2018 jobbet som chef fra Janet Yellen. Hun er nu finansminister i Bidens regering.

Det er Federal Reserve, der styrer USA's rente og bestemmer, om der skal sendes flere penge ud i systemet, eller om der skal trækkes penge ud af det.

Federal Reserve arbejder for at opnå opsatte mål for inflation, beskæftigelse og sikre stabilitet i den amerikanske økonomi.