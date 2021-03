Bidens første tale: Kig mod denne dato

Amerikanerne går mod lysere tider.

Når de 4. juli fejrer nationaldag, vil det sandsynligvis kunne ske under næsten normale forhold.

Det stiller præsident Joe Biden befolkningen i udsigt torsdag i sin første store tale siden sin indsættelse i januar.

God mulighed

Talen natten til fredag dansk tid falder sammen med etårsdagen for nedlukningen af USA.

- Der er en god mulighed for, at amerikanerne kan have en traditionel familiefejring 4. juli, siger han.

Han siger videre, at før 1. maj vil sundhedsmyndighederne i samtlige delstater få besked om at fjerne restriktioner for, hvem der kan blive vaccineret mod corona.

Det betyder, at delstaterne skal tilbyde vacciner til alle voksne borgere.

- Ved udgangen af maj vil vi have vacciner nok til hele den amerikanske befolkning, siger han.

Langt fra forbi

Men han advarer smatidig også om, at 'kampen langtfra er forbi'.

Amerikanerne skal fortsætte med at overholde retningslinjer om fysisk afstand og mundbind, understreger han.

- Tiden er ikke inde til at tage let på smitterisikoen, siger Biden og tilføjer, at 'historisk vil det blive registreret, at vi stod over for og overvandt en af de hårdeste og mørkeste tider i denne nations historie'.

Joe Bidens bestræbelser på at få USA på fode igen er denne uge kommet et stort skridt nærmere med vedtagelsen i Kongressen af en krisepakke på 1900 milliarder dollar.

Præsidenten siger, at hjælpepakken vil være en håndsrækning til dårligt stillede familier og hjælpe til med at fyre op under den amerikanske økonomi. Det vil ifølge Den Internationale Valutafond (IMS) smitte positivt af på den globale økonomi, lød det torsdag fra IMF.

Repræsentanternes Hus vedtager milliard-coronahjælp