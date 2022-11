Bil kører med høj fart ind i engelsk julemarked

En bil er kørt ind i et julemarked i engelske Congleton syd for Manchester, hvor mange mennesker var forsamlet, rapporterer mediet Stokeontrentlive.

Ifølge øjenvidner var der cirka 800 gæster på julemarkedet.

- Han må have kørt mindst 50 miles i timen (lidt over 80 kilometer i timen), siger et øjenvidne.

Politiet i Congleton oplyser på Twitter, at ingen er kommet til skade. Tre mænd er anholdt.

Det var en Volkswagen Golf, som kørte ind i en central gade, hvor julemarkedet ligger. Området er forbeholdt fodgængere.

Bilen blev kort efter fundet forladt.

Politiet oplyser, at det er meget synligt til stede ved julemarkedet, så folk kan føle sig trygge.