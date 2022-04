Bil kørt ind i tribune: Seks personer på hospitalet

En bil er kørt ind i en tribune ved et monster truck-arrangement nær Oslo.

Det skriver det statslige norske medie NRK.

Politiet oplyser ifølge den norske avis VG, at seks personer skal være blevet kørt på hospitalet. Det er uklart, hvad deres præcise tilstand er, men de er alle bevidsthed, oplyser politiet.

Blandt de personer, der er kørt væk med ambulance, er et barn, oplyser en VG-journalist, der er til stede på ulykkesstedet.

Til NRK fortæller et vidne på stedet, at det så ud til, at føreren mistede kontrollen over bilen og kørte ind i menneskemængden på tribunen

Ifølge indsatsleder hos Oslos politi Scen Christian Lie var det en almindelig personbil og ikke en monster truck, der ramte ind tribunen.

Han fortæller, at det til at starte med var kaotisk, og at det har taget tid at få kontrol over situationen, fordi der har været massive menneskemængder på stedet,

Politiet er fortsat i gang med at indhente vidneforklaringer på stedet.

Ekstra Bladet følger sagen.