Bill Clinton er udskrevet efter urinvejsinfektion

Den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton er blevet udskrevet fra hospitalet.

75-årige Clinton var indlagt på grund af en urinvejsinfektion, der havde spredt sig til blodet.

Han har været i behandling med antibiotika og væske på UCI Medical Center i Orange i delstaten Californien siden tirsdag.

Ifølge lægen Alpesh Amin fra hospitalet vender Clinton nu hjem.

- Hans feber og antal af hvide blodlegemer er normaliseret, og han vil nu tage hjem til New York for at færdiggøre sit forløb med antibiotika, siger Alpesh Amin i en meddelelse fra ekspræsidentens talsmand.

Lægen siger videre, at hospitalet 'vil fortsætte med at overvåge hans forløb'.

Da Clinton forlod hospitalet var det med en tommelfinger vendt i vejret til fotograferne og journalisterne, der ville høre, hvordan han havde det.

Bill Clinton var demokratisk præsident i USA fra 1993 til 2001. Før det var han guvernør i delstaten Arkansas over to omgange.

Han er gift med tidligere senator, udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton.

Hun var med ham, da han forlod hospitalet søndag.

Ekspræsidenten var i Californien til et arrangement i sin fond, 'The Clinton Foundation'.

Bill Clinton fik i 2004 foretaget en firedobbelt bypassoperation.

I 2010 blev han igen opereret for problemer med hjertet. Her blev der indsat to såkaldte stents i hans kranspulsåre.

En stent er et lille metalbur, som holder en arterie åben, efter at den er blevet udvidet via ballonudvidelse.