Blinken-besøg i Kina kaster nyt møde og mere flytrafik af sig

Det første møde mellem Kinas og USA's udenrigsministre i fem år har i første omgang blandt andet kastet en aftale om endnu et møde af sig.

Det siger talsmand Matt Miller fra det amerikanske udenrigsministerium ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

De to udenrigsministre mødtes fredag i Beijing i Kina.

Her blev talt om en række emner, og den amerikanske minister Antony Blinken inviterede herefter sin kinesiske kollega Qin Gang til et besøg i Washington i USA.

- De blev enige om et gensidigt møde på et tidspunkt, der passer dem begge, siger Matt Miller ifølge AFP.

En anden konkret ting, begge parter kunne enes om, var behovet for at øge den kommercielle flytrafik mellem de to lande. Simpelthen have flere flyafgange mellem USA og Kina.

Meldingerne fra USA efter Qin Gang og Antony Blinkens møde lyder ifølge nyhedsbureauet Reuters på en 'ærlig', 'substantiel' og 'konstruktiv' samtale. Dog uden at uddybe, hvad det dækker over.

Desuden med det forbehold, at det var tydeligt, at der var dybe og 'oprigtige' forskelle på de to landes synspunkter.

Begge parter gav ifølge det amerikanske udenrigsministerium udtryk for, at de gerne ville have et mere stabilt forhold mellem de to supermagter.

Det kinesiske statsmedie CCTV melder ifølge AFP om en lidt mere kritisk samtale.

Ifølge CCTV fremhævede Qin Gang overfor Blinken, at Taiwan forbliver 'den mest prominente risiko' for, at forholdet mellem de to supermagter går i vasken.

Samtidig beskrev den kinesiske udenrigsminister forholdet mellem de to lande som værende på det dårligste niveau i 44 år.