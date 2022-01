Blinken og Lavrov forhandler om krise i Ukraine i Genève

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og hans russiske modpart, Sergej Lavrov, har fredag formiddag indledt et møde i Genève om konflikten i Ukraine. Mødet ventes at vare omkring to timer.

Blinken har gjort det klart, at han ikke har forventninger om noget diplomatisk gennembrud hurtigt. Men han siger, at den amerikanske delegation har konkrete forslag med til forhandlingerne.

- Vi ønsker at forfølge diplomatiets og dialogens vej, men vi er også parate til en forenet, hurtig og kraftig reaktion, hvis Rusland fortsætter med aggression, sagde den amerikanske udenrigsminister kort før mødet med Lavrov.

- Dette er et kritisk øjeblik. Vi håber, at diplomatiet kan forblive muligt, men vi forestiller os ikke, at vi kan nå at løse alle vore uenigheder her i dag, pointerer Blinken.

Lavrov sagde også, at der fra russisk side ikke er forventninger om noget afgørende gennembrud.

De to udenrigsministre og deres delegationer forhandler i et luksushotel i Genève.

Rusland har oprustet militært med titusinder af soldater ved Ukraines grænse.

- Vi er nu der, hvor Rusland på et hvilket som helst tidspunkt kan indlede et angreb på Ukraine, sagde pressesekretær Jen Psaki i Det Hvide Hus tirsdag.

Blinken var onsdag i Kijev for at drøfte situationen med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Ukraine og Rusland har været i væbnet konflikt siden 2014, da Rusland besatte halvøen Krim og dele af Østukraine.