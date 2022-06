Blondine sked i forhave: - Simpelthen for klamt

For en kvindelig kondiløber gik det helt galt torsdag morgen. Nogle vil endda sige, at det gik i lort.

Midt i det fashionable og svinedyre boligkvarter, Kartoffelrækkerne, på Østerbro i København stoppede hun således sin løbetur og havde afføring.

Desværre for Marie og Morten var det i deres forhave.

Det var i ly fra vejen, at kondiløberen gik ind i Marie og Martins forhave. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I ly

Det var en genbo, som så lorte-situationen. Tilmed filmede episoden på video.

Kvinden kom således løbende, men måtte pludselig stoppe og gå i 'ly' inde i Marie Meisingsets forhave.

Naboen havde dog ikke regnet med, at hun derefter ville sætte sig på hug op ad de karakteristiske gule mursten og benytte det som et toilet.

- Det er simpelthen for klamt. Vi kan slet ikke overskue at fjerne den, fordi det er så ulækkert. Det har været skybrud hele dagen i dag, men den har standhaftigt holdt ud, siger Marie Meisingset til Ekstra Bladet.

Marie Meisingset og hendes mand har endnu ikke fjernet lorten. Privatfoto

Undskyldning

Både Marie og hendes kæreste Morten Fabricius ved godt, at det kan være svært, hvis man virkelig har fået løbermave. Men i det mindste forventer parret, at kondiløberen tager samme rute i morgen.

- Det kunne være rigtig fint, hvis hun kom forbi med en spade og buket blomster som undskyldning, siger Marie Meisingset.

- Men jeg tvivler dog på, at hun nogensinde løber den her vej igen.

Parret har ikke meldt sagen til politiet og kan trods alt smile af det.

- Det må blive Morten, der fjerner den. Der må være noget gammeldags kønsrollemønster, som træder ind, slutter Marie.

Trods regnvejr ligger lorten der stadig fredag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Man kan ikke holde det

Det er langt fra første gang, at noget lignende er sket. Altså at en person har rettet sin nødtørft på et offentligt sted på et bizart tidspunkt.

I forbindelse med at en kvinde for fire år gjorde det samme i en Netto-butik, snakkede Ekstra Bladet med Kontinensforeningens formand Susanne Maigaard Axelsen, der oplyste, at hele 150.000 danskere lider af såkaldt afføringsinkontinens, og at det kan være forklaringen på de usædvanlige episoder.

- Det kommer pludseligt uden mulighed for at vente. Og det er ikke kun tynd afføring, som de ikke kan holde på. Det er også fast afføring. De har simpelthen ikke mulighed for at styre det, lød det dengang.