Bøderegn over danskerne

Sydens sol, kør-selv-ferie og børn på bagsædet.

Det lyder – for nogen - fantastisk, men det kan komme med en overraskelse.

Flere hundrede danskere oplever i øjeblikket at få flere år gamle opkrævninger fra de Italienske myndigheder på vejafgifter eller bøder, som de ikke anede, de skyldte.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Tusinde kroner

De fleste opkrævninger, der netop nu ligger i postkassen hos omkring 200 danskere, er ofte på omkring 30 euro – altså cirka 200 kroner.

Ifølge FDM har der dog været i enkelte tilfælde af beløb på flere tusinde kroner.

- For en stor del af dem (der har modtaget opkrævninger red.,) er det nyt, at de har ubetalte afgifter fra Italien. Derfor kommer det selvfølgelig bag på mange, at de skylder italienske myndigheder penge. For enkelte er det tilmed høje beløb,” siger jurist i FDM Jannik Hermansen.

Langt de fleste af opkrævningerne er sendt fra det italienske inkassoselskab Nivi SpA, der inkasserer kravene på vegne af de italienske myndigheder.



Betal ved kasse et

Ifølge FDM stammer beløbene oftest fra motorvejsafgifter, der ikke er betalt.

Det er dog ikke usædvanligt, at danske bilister får stribevis af bøder, når de forvilder sig ind i italienske miljøzoner eller bykerner, der er lukket for trafik.

Om det er fart, vej-afgifter eller miljøzoner bør man ifølge FDM betale ved kasse et.



- Generelt mener vi i FDM, at man skal betale bøder og andre afgifter, hvis man kan erkende et forhold. Også selvom det er sket i udlandet, siger Jannik Hermansen, og tilføjer:



- Er man dog uenig i kravet, eksempelvis fordi man mener, kravet allerede er betalt, eller at man slet ikke har været på stedet, er det vigtigt, at man hurtigt gør indsigelse over for dem, man er blevet kontaktet af, for eksempel myndigheden eller inkassoselskabet,