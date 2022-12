'Bombe cyklon' har ramt USA: Ingen bliver skånet

Kulden bider sig fast de steder på kroppen, der ikke allerede er dækket til med flere lag tøj, og selv en hurtig tur på gaden efter smør til julemaden genovervejes flere gange.

I New York City slipper vi med minus 15 grader, men i andre stater er der meldinger om 'livstruende' temperaturer på minus 45 grader, ødelæggelser og trafikulykker, der koster menneskeliv.

En voldsom vinterstorm har ramt USA, og ingen stater ventes at blive skånet.

Meteorologer har beskrevet stormen som en 'bombecyklon'. Et udtryk, der ifølge tv-stationerne BBC og CNN bruges om storme, der tager ekstremt hurtigt til i kraft.

Navnet skydes stormens eksplosive kraft forårsaget af et hurtigt fald i det centrale lufttryk.

Et skilt advarer fodgængere i Chicago om is, der falder fra de høje bygninger. Foto: Ritzau Scanpix

Vejrudsigtstjenesten AccuWeather advarer om risiko for 'voldsomt sne- og regnfald, kraftige storme, oversvømmelser, tordenvejr og endda tornadoer' for mindst 200 millioner indbyggere landet over.

Stormen ventes at være en 'betydelig trussel mod liv for enhver, der er strandet i stormen', og i Buffalo i den vestlige del af delstaten New York er indbyggere blevet bedt om at evakuere, skriver avisen New York Times.

Også den nationale vejrtjeneste kalder stormen for et fænomen, der kun sker 'en gang per generation', og den amerikanske præsident, Joe Biden, har advaret mod de voldsomme vejrforhold:

- Det her er ikke som en snedag, du husker fra barndommen. Det er seriøst, lød det på en pressebriefing i Det Hvide Hus tidligere på ugen.

Den voldsomme storm har også ramt Detroit, hvor midtbyen ligger øde hen. Foto: Ritzau Scanpix

Fra Texas i syd til Maine i det nordøstlige USA har mere end 1,4 millioner indbyggere været helt uden strøm i løbet af ugen. Hundredetusinder er det stadig her i juledagene, og strømmen forventes ikke at være tilbage før mandag.

Og på det, der ellers er nogle af årets mest travle rejsedage, er over 10.000 flyafgange ind og ud af USA blevet aflyst. Det skriver hjemmesiden FlightAware.

I Louisville forsøger frivillige og komme frem med mad til byens hjemløse. Foto: Ritzau Scanpix

I delstaten Iowa advarer talsmand for beredskabet Alex Dinkla om 'meget farlige forhold på vejene'.

Udmeldingen kommer, efter at beredskabet på under et døgn måtte rykke ud til over 200 trafikulykker med flere tilskadekomne.