Borgere i Vollsmose: - Opfør jer ordentligt

Borgere i Vollsmose og brugere af butikscentret ærgrer sig over, at et mindretal ødelægger det hele for flertallet, som bruger Vollsmose Torv som både handelssted og mødested

Centerchef for Vollsmose Torv Søren Dollerup har bedt myndighederne om hjælp til at komme utryghedsskabende adfærd til livs i butikscentret. Centerchefen kan ikke afvise, at en midlertidig lukning af butikscentret kan blive nødvendig, hvis ikke problemerne løses.

Ekstra Bladet er taget til Vollsmose for at høre borgerne, hvordan de oplever situationen omkring bycentret. Og de er i bund og grund enige om, at det er ærgerligt, hvis et fåtal skal ødelægge det for flertallet.

Lars Kristensen mener, at der burde være sat ind mod kriminaliteten i området langt tidligere. Foto: Anders Brohus

Lars Kristensen, Hybenhaven

- Al den kriminalitet, der er herude, får stor betydning for folk, der bor her, for det betyder jo bare, at området får et dårligt ry. Det har ført til, at 1000 boliger skal rives ned og erstattes af omkring 1800 private boliger, siger Lars Kristensen med henvisning til en stort anlagt sanering af området, som Odense Byråd vedtog i 2018.

- Der burde være sat ind mod kriminaliteten langt tidligere. Man har ladet stå til i mange, mange år. Personligt er jeg dog ikke utryg her. Jeg synes, jeg er gode venner med alle, og jeg har ikke oplevet vold og uro.

- Hvis Vollsmose Torv må lukke i en periode, så går det især ud over beboere af anden etnisk herkomst end dansk, for centret er jo i høj grad domineret af butikker, der henvender sig til dem, afslutter Lars Kristensen.

Nu skal myndighederne have tid til at sætte nogle ting i gang, mener Bjarne Andersen. Foto: Anders Brohus

Bjarne Andersen, Fyrreparken

Bjarne Andersen mener, at ansvaret ligger hos myndighederne, og at man ikke kan forvente af centerledelsen, at de kan løse problemerne.

- Myndighederne er i fuld gang, og det er netop også dem, der skal løse problemerne. Hverken centrets ledelse, butiksejerne eller beboerne skal lege politibetjente her, siger han.

- Vi kan bare opfordre folk til at opføre sig ordentligt, men det er nu engang myndighederne, der må tage fat. Og det gør de. Nu skal de også lige have tid til at sætte nogle ting i gang.

- Lukker centret, så skal man selvfølgelig lige pludselig ud af Vollsmose for at handle. Vi har mange ældre beboere her i bydelen, som vil have svært ved det. Og så skal vi ikke glemme, at Vollsmose Torv er et mødested for beboerne.

- Det er et mødested på tværs af kulturer, og det er et stort plus i min bog. Det ser måske ikke sådan ud udefra, men der er faktisk et godt sammenhold på tværs af kulturer her i bydelen. Det ville lide skade, hvis centret lukkede. Vi taler sammen på kryds og tværs, når vi mødes her.

Katrine Iversen tager ofte turen til Vollsmose Torv for at handle. Foto: Anders Brohus

Katrine Iversen, Kerteminde

Katrine Iversen tager jævnligt turen fra Kerteminde til Vollsmose Torv for at købe ind. Hun kan godt lide, at man kan finde frisk frugt og grønt, og så handler hun også tit ved slagteren.

- Det ville være ærgerligt, hvis nogle få personer kunne ødelægge det for alle de mange mennesker, der kommer her og gerne vil bruge stedet til det, som det er beregnet til, siger hun.

- Der er mange fordomme om Vollsmose og om, hvor farligt her skulle være, men jeg har mange venner og veninder, der har boet herude, og der har ikke været noget. Jeg tager det stille og roligt og nyder bare at være her.

- Jeg kunne sagtens handle i Kerteminde, men jeg synes godt om at købe nogle gode råvarer her, som ikke er fyldt med alt muligt. Og her mødes forskellige kulturer, og det kan jeg godt lide.