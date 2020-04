Borgere i Wuhan advares om risiko for ny bølge af smitte

Risikoen for en genopblusning af coronavirus i den kinesiske Wuhan er stor.

Det siger det kommunistiske partis leder i millionbyen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Wang Zhongli, som partilederen hedder, opfordrer derfor de omkring 11 millioner indbyggere i Wuhan til at skærpe deres personlige beskyttelse mod virusset og så vidt muligt undgå at forlade deres hjem.

Kontrolforanstaltningerne i byen bliver også opretholdt ifølge Wang Zhongli.

Wuhan i det centrale Kina anses for at være det sted, hvorfra virusset har spredt sig til hele kloden.

De første tilfælde af smittede personer blev opdaget i Wuhan i slutningen af sidste år. I januar steg antallet af smittede og døde så voldsomt, at byen med 11 millioner indbyggere blev afskåret fra omverdenen, da myndighederne den 23. januar indførte både ind- og udrejseforbud.

Wuhan er siden blevet lukket delvist op igen, og ifølge de officielle meldinger fra sundhedsmyndighederne i Kina er udbruddet i byen kommet under kontrol.

Virusudbruddet i byen har ifølge de officielle tal kostet over 2500 mennesker livet.

I Danmark og andre lande er der også risiko for, at en ny smittebølge af coronavirus kommer senere på året.

Christian Wejse, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, vurderer ifølge Videnskab.dk, at der er stor sandsynlighed for en opblusning til efteråret og næste vinter.

Herefter vil virusset dukke op som en sæsoninfluenza, der vil bryde ud i epidemier om vinteren.

Epidemierne vil blive mindre og mindre alvorlige, efterhånden som flere udvikler immunitet mod coronavirus.

- Den vil blive ved med at cirkulere i befolkningen, men skabe få og mildere tilfælde om sommeren, og så vil den blusse op på samme måde som influenzaepidemier om vinteren, sagde Christian Wejse i marts til Videnskab.dk.