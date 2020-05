Boris Johnson: Britiske børn er snart på vej i skole igen

Indbyggerne i Spaniens hovedstad, Madrid, og landets næststørste by, Barcelona, får mandag lov at tage i parker, kirker, på museer og udendørs barer, når der lempes på den strenge nedlukning af landet.

Indbyggerne i de to storbyer har i to uger haft lov til at gå ud for at jogge eller cykle en tur et par timer om morgenen og igen om aftenen.

I andre dele af landet åbner strandene igen, når landet går ind i næste fase af en firetrins genåbning.

Det gælder de provinser, hvor coronasmitten er så meget under kontrol, at det anses for forsvarligt at lade folk svømme og solbade igen, blandt andet feriesteder som Mallorca og De Kanariske Øer.

Spanien har søndag for ottende dag i træk meldt om færre end 100 døde per døgn. Der er registreret 70 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus.

I Storbritannien har myndighederne registreret 118 coronarelaterede dødsfald i det seneste døgn.

Dermed er i alt 36.793 mennesker døde med coronasmitte i Storbritannien, oplyser premierminister Boris Johnson på et pressemøde.

Han siger også, at Storbritannien nu er klar til at gå videre til anden fase i planen for genåbning.

Det betyder, at de mindste skolebørn kan vende tilbage til skolerne den 1. juni.

Han tilføjer, at regeringen vælger en 'forsigtig' tilgang ved at lade børnene vende tilbage til skolen gradvist.

- Vi gør fremskridt, men de fremskridt er betingede og midlertidige, siger han ifølge tv-stationen BBC.

I Italien melder myndighederne om 50 døde i det seneste døgn. Men tallet er reelt højere, fordi der ikke er medregnet dødsofre fra Lombardiet i det nordlige Italien.

Lombardiet er landets hårdest ramte region.

Lørdag havde Italien 119 coronarelaterede dødsfald, og dagen inden var der 130.