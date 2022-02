Boris Johnson truer med at lamme russiske aktiviteter i London

Storbritannien vil gøre det umuligt for Rusland at have finansielle aktiviteter i London, hvis russerne invaderer Ukraine.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, lørdag.

- En russisk militæraktion mod Ukraine vil udløse sanktioner, som vil gøre det 'umuligt' for Moskva at få adgang til de store kapitalmarkeder i City of London, siger Johnson og tilføjer:

- Det vil medføre år med sanktioner mod Rusland.

Udtalelserne fra Boris Johnson faldt i den tyske by München, hvor den årlige sikkerhedskonference foregår.

- Ruslands fremfærd kræver vestlig enhed over for Rusland. Vi kan ikke lade os afpresse, siger Johnson.

Han pointerer, at Ukraine er et nyt demokrati, som kun har været frit i få årtier.

- Hvis Vesten ignorerer krisen i Ukraine, vil det blive bemærket på den anden side af kloden i Østasien - blandt andet i Taiwan.

- Det har vital betydning, at vi demonstrerer enhed over for denne potentielle russiske aggression mod Ukraine. Denne enhed er absolut afgørende, hvis vi kommer til at stå over en katastrofal aggressionshandling fra Vladimir Putin, siger Johnson til journalister på konferencen.

Han talte, efter at ledere af de russisk-støttede separatister i områderne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine tidligere lørdag havde givet ordre til fuld militær mobilisering i de to regioner.

I en videoerklæring fra Denis Pusjilin, leder af den selvudråbte republik Donetsk, blev alle mænd, som er i stand til at bære våben, beordret til at melde sig ved militæret. I Lugansk har befolkningen fået samme ordre.

Ordrerne om mobilisering kom dagen efter, at kvinder og børn fik besked på at lade sig evakuere til Rusland på grund af faren for en optrappet væbnet konflikt.