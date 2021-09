Borrell: EU overvejer at være til stede i Kabul

EU-landenes udenrigschef, Josep Borrell, siger, at EU overvejer at være til stede i Kabul.

Han siger, at omfanget af EU's engagement i Afghanistan vil afhænge af Talibans opførsel.

Vi har intet andet valg end at føre drøftelser med Taliban, siger han.

Borrell har tidligere sagt, at Taliban skal garantere, at Afghanistan ikke bliver en base, hvorfra der kan foretages terrorangreb.

- I stedet skal gruppen respektere menneskerettigheder og især kvinders rettigheder, siger udenrigschefen.

Da Taliban var ved magten fra 1996 til 2001, skulle kvinder gå med burka, og piger blev holdt ude af skolerne. Samtidig var Talibans måde at styre på præget af et meget brutalt retssystem.

- Den afghanske krise er ikke ovre, fastslår Borrell, som tirsdag talte til Europaparlmentet.,

I en tale til EU-Parlamentet, som Borrell holdt tirsdag, sagde han, at det måske er en selvmodsigelse at tale om menneskerettigheder.

- Men det er det spørgsmål, som vi er nødt til at rejse over for dem, understreger Borrell, som samtidig understreger, at EU pointerer menneskerettighedernes betydning og vigtighed, sagde han.

Borrell gjorde det tirsdag klart, at EU bør være forberedt på, at afghanere vil forsøge at nå til Europa, hvis Taliban giver folk mulighed for at forlade landet.

Men Borrell forventer ikke, at der kan blive tale om en flygtningestrøm, som vil kunne sammenlignes med flygtningestrømmen fra Syrien i 2015.

EU-Kommissionen planlægger at sikre penge fra fælles budget og fra medlemslandene til at få retableret omkring 30.000 afghanere i deres eget land.