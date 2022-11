En brand på en fabrik i den kinesiske by Anyang i Henan-provinsen har kostet 36 mennesker livet. Yderligere to personer meldes sårede, og to personer savnes.

Det oplyser kinesiske statsmedier tirsdag morgen lokal tid.

Branden brød ud på fabrikken Kaixinda Trading, der ligger i Wenfeng-distriktet, der også kaldes 'High Tech-zonen' i byen Anyang.

Anyang ligger i det centrale Kina.

Opdateres...