Brand i overfyldt fængsel i Indonesien dræber 40 mennesker

En brand har natten til onsdag lokal tid fejet gennem en overfyldt fængselsblok i den indonesiske provis Banten og dræbt mindst 40 mennesker. Adskillige andre er kvæstet.

Det oplyser en talskvinde for fængselsmyndighederne.

- Årsagen til branden er ved at blive efterforsket, siger talskvinden, Rika Aprianti.

Hun fortæller videre, at branden brød ud i Tangerang-fængslets C-blok mellem klokken et og to natten til onsdag lokal tid.

Onsdag morgen er myndighederne fortsat i gang med at evakuere den pågældende afdeling.

Blok C huser indsatte, der sidder fængslet for narkorelaterede forbrydelser. Afdelingen har ifølge talskvinde Rika Aprianti plads til 122 fanger.

Overfyldt fængsel

Hun oplyser ikke, hvor mange personer der var til stede på afdelingen, da branden brød ud, men bekræfter, at fængslet var overfyldt.

Ifølge tal fra regeringen fra september huser fængslet i Tangerang nær hovedstaden Jakarta flere end 2000 indsatte. Officielt har fængslet plads til 600.

Tv-stationen Kompas TV viser optagelser af brandmænd, der forsøger at slukke de enorme flammer fra toppen af bygningen.

Ifølge Kompas TV er 41 mennesker døde, mens otte er kommet alvorligt til skade.

- Den første mistanke går på, at der er tale om en elektrisk kortslutning, siger polititalsmand Yusri Yunus til Kompas TV.

Ifølge politiet er 73 personer angiveligt kommet lettere til skade i branden.