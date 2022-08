Brand på færge i Østersøen

Der er mandag udbrudt brand på bildækket på en færge i Østersøen.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Ifølge de svenske søfartsmyndigheder, Sjöfartsverket, befinder der sig omkring 300 mennesker på passagerfærgen fra Stena Scandica.

- Vi har tilkaldt alle tilgængelige enheder, både, helikoptere og andre fartøjer i nærheden for at komme folk til undsætning, siger Lisa Mjörning, der er pressetalsperson for Sjöfartsverket, ifølge Aftonbladet.

Hun tilføjer lidt senere, at branden vurderes som værende under kontrol.

- Det ryger, men der er ingen åbner flammer, lyder det.

Der er cirka klokken 13.30 ingen meldinger om eventuelt tilskadekomne.

Stefan Elfström, talsmand fra færgeselskabet Stena Line, har berettet, at der er tale om 'en brand i begrænset omfang'.

Det skriver det svenske medie SVT.

Annonce:

- Vi har fået informationer om en brand i begrænset omfang. Der er gang i brandslukningsarbejdet lige nu. Vi har ikke fået nogen meldinger om tilskadekomne. Vi er ved at indsamle information, siger han.

Færgen befinder sig ud for øen Gotska Sandön lidt nord for Gotland.

Myndighederne fik en melding om branden cirka klokken 12.40.

Den norske avis VG har været i kontakt med en af passagerne om bord.

Manden, der hedder Giedrius Didoras, fortæller, at han og resten af passagererne befinder sig på færgens øverste dæk.

- De sagde til os, at det brændte på et bildæk. Færgen er stoppet, og vi venter på information om, hvad vi skal gøre, siger han klokken 13.36.

- Vi kan ikke se nogen af flammerne, men vi ser røg på begge sider af færgen, siger Giedrius Didoras til den norske avis.

Han tilføjer, at de fleste passagerer har forholdt sig roligt.

Ifølge Stena Lines egen hjemmeside er færgen for nylig blevet renoveret. Det skriver VG. Den sejler normalt mellem Letland og Sverige.