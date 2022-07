Brasiliansk kvinde og to børn befriet efter 17 år i fangenskab

En brasiliansk kvinde og hendes to voksne børn er befriet af politiet, efter at de har været holdt fanget af kvindens mand, som også er børnenes far, i 17 år.

Det oplyste brasilianske myndigheder fredag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

De var alle både underernærede og dehydrerede, da de blev befriet fra huset, der ligger i et fattigt område i den vestlige del af Rio de Janeiro.

Politiet blev opmærksom på sagen efter et anonymt tip.

- De to unge, der er børn af kvinden og den mistænkte, var bundet fast, snavsede og udsultede, siger militærpolitiet i Rio de Janeiro, der har anholdt faren, i en udtalelse.

Kvinden og hendes to børn, der er 19 og 22 år gamle ifølge lokale medier, er bragt til hospitalet i en tilstand af 'alvorlig dehydrering og underernæring', oplyser det lokale beredskab.

Ifølge det brasilianske medie G1 har moren fortalt politiet, at hun og børnene sommetider ikke fik mad i tre dage i træk, og at de jævnlig blev udsat for både fysisk og psykisk vold.

Den mistænkte, som kvinden har været gift med i 23 år, havde fortalt hende, at hun først ville forlade huset, 'når hun var død', har kvinden sagt.

I billeder, der er offentliggjort i brasilianske medier, ser de to børn meget unge ud, fordi der er meget underernærede.

- Da vi så tilstanden på de to børn, tænkte vi, at de ikke havde overlevet en uge mere, siger en unavngiven beboer i området Guaratiba, hvor familien boede, til G1 ifølge AFP.

- Jeg forsøgte at tale med moren i ambulancen, men hun var så svag, at hun ikke kunne sige noget.

Beboere i området har fortalt myndighederne, at den mistænkte fik tilnavnet DJ, fordi han spillede høj musik for at overdøve skrigene fra hans kone og børn.

Huset, som de tre blev holdt fanget i, var møgbeskidt, og der var kun lidt lys og beskidt interiør, fremgår det af billeder, der er offentliggjort af brasiliansk politi.

Civilpolitiets kontor har startet en undersøgelse, der har til formål at finde ud af, hvorfor moren og hendes to voksne børn ikke blev reddet tidligere, efter at det er kommet frem, at politiet blev tippet om familiens situation tilbage i 2020, skriver den brasilianske avis O Dia ifølge BBC.