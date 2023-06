Brasilien beslaglægger finner fra 10.000 udrydningstruede hajer

Det statslige brasilianske miljøagentur Ibama oplyser mandag, at det har beslaglagt 28,7 ton finner fra ulovligt fiskede hajer.

Det skriver Ibama ifølge nyhedsbureauet Reuters i en pressemeddelelse.

Agenturet anslår, at finnerne har krævet flere end 10.000 liv fra hajer af udrydningstruede arter.

Hajerne tilhører arterne blåhaj og makohaj, som i maj begge blev føjet til Brasiliens liste over udrydningstruede arter.

- Disse tilbageholdelser repræsenterer den hidtil største i verden, ikke mindst taget i betragtning af at beslaglæggelsen er sket der, hvor hajerne er fisket, skriver Ibama.

Det enorme parti hajfinner skulle ifølge Ibama eksporteres til Asien, hvor hajfinnesuppe er en populær ret i mange lande.

Ibamas chef for miljøbeskyttelse, Jair Schmitt, siger, at hajfiskeri er et tilbagevendende problem i Brasilien.

- For nogle år siden fandt vi omtrent syv eller otte ton hajer, som blev beslaglagt i delstaten Pará (i det nordlige Brasilien, red.), hvor finnerne var blevet høstet på en lignende måde, siger han.

Beskyttelsen af Brasiliens dyre- og planteliv er blevet en mærkesag for landets præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, oftest bare kaldet Lula, efter at hans forgænger, Jair Bolsonaro, nedprioriterede Brasiliens naturbeskyttelse.

Jair Schmitt siger, at beslaglæggelsen af de mange hajfinner er emblematisk, fordi den symboliserer Ibamas tilbagevenden til beskyttelsen af havmiljøet og kampen mod den ulovlige fiskehandel i Brasilien.

Hajer spiller ifølge den internationale havbeskyttelses-ngo Sea Shepherd en nøglerolle i havmiljøet.

De store rovdyr sørger for at holde bestanden af byttedyr nede og forbedre byttedyrenes genpulje ved at spise de svagere eksemplarer.