Brasilien når 50.000 coronadødsfald som det andet land i verden

Brasilien har som det andet land i verden registreret over 50.000 coronarelaterede dødsfald.

Det melder det brasilianske sundhedsministerium kort før midnat natten til mandag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kun USA har registreret flere dødsfald med 119.935, viser tal fra Johns Hopkins University.

Landet har derudover registreret over en million smittetilfælde, hvilket også er andenflest af alle lande. Det er kun overgået af USA med 2,27 millioner smittede.

Over 580.000 af de smittede brasilianere er meldt raske igen, viser tal fra Johns Hopkins University.

Helt præcist har Brasilien registreret 50.617 dødsfald, hvilket er en stigning på 641 over de seneste 24 timer.

Flere eksperter betvivler Brasiliens officielle coronatal og peger på, at de i virkeligheden er meget højere grundet manglen på test i landet.

Til sammenligning har Danmark registreret 600 dødsfald og 12.391 smittede. Af dem er 11.282 raskmeldte, viser tal fra Statens Serum Institut.

Brasilien registrerede sit første smittetilfælde 26. februar, skriver Reuters.

Siden da har virusset spredt sig hastigt med over 700.000 nye tilfælde den seneste måned.

Alt imens har Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, forsøgt at nedspille virussets alvor blandt andet ved at have kaldt det 'en lille forkølelse'.

Brasilien har samtidig ikke haft en sundhedsminister siden april, efter at Bolsonaro har fyret de seneste to.

Præsidenten har derudover kritiseret generelle afstandsregler og kaldt dem tiltag, der fjerner job, og som er mere skadelige end virusset selv.

Bolsonaro har også - ligesom USA's præsident, Donald Trump - ofte været fortaler for malariamidlerne klorokin og hydroxyklorokin på trods af ingen beviselige effekter.