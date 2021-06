Brasilien passerer 500.000 coronadødsfald

Brasilien nåede lørdag aften dansk tid en trist milepæl, da landet passerede en halv million coronarelaterede dødsfald.

Det var landets sundhedsminister, Marcelo Queiroga, der på Twitter kunne viderebringe den triste statistik.

Queiroga skriver på Twitter, at han arbejder utrætteligt på at få samtlige brasilianske borgere vaccineret i et forsøg på at gøre en ende på epidemien.

- 500.000 mistede liv på grund af en pandemi, der påvirker vores Brasilien og hele verden, skriver han.

Brasilien er dermed det andet land i verden efter USA, som har passeret en halv million coronarelaterede dødsfald.

Det er på trods af, at der bor markant færre mennesker i Brasilien. Det sydamerikanske land har en befolkning på 214 millioner mennesker.

I USA bor der knap 333 millioner mennesker.

I løbet af 2021 har brasilianere demonstreret mod regeringens håndtering af coronapandemien.

Mange af demonstranterne kræver, at landets præsident, Jair Bolsonaro, træder tilbage eller bliver stillet for en rigsret.

Præsidenten har gennem det seneste år modtaget hård kritik for sin håndtering af coronapandemien.

Han er blandt andet blevet kritiseret for ikke at tage krisen alvorlig, efter at han sidste år beskrev coronavirus som 'en lille influenza'. Han er også imod brugen af mundbind og nedlukninger af landet, da det skader økonomien.

Desuden formåede den kontroversielle præsident at fyre tre sundhedsministre på bare ét år, inden Marcelo Queiroga blev udnævnt i marts 2021.

Ifølge Johns Hopkins Universitet har sundhedsmyndigheder i Brasilien bekræftet i alt 17,8 millioner smittetilfælde. Ifølge universitetets tal er der blevet givet 80,4 millioner stik med en vaccine mod covid-19.