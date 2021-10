Briter skrotter trafiklys-model og lemper rejseregler

Storbritannien vil gøre det lettere at rejse ind og ud af landet ved at afskaffe krav om hotelkarantæne ved hjemkomst fra en lang række lande.

Fuldt vaccinerede personer, som vender tilbage fra lande som Sydafrika, Brasilien, Mexico og Indonesien, vil således ikke længere skulle i karantæne på et hotel i ti dage.

Ændringen vil træde i kraft senere denne måned.

Men allerede fra mandag vil Storbritannien gå væk fra den såkaldte trafiklys-model, hvor lande har været farvet enten grønne, gule eller røde, alt afhængigt af hvor stor en risiko de udgør.

Fremover vil der blot være en rød liste med højrisikolande, hvor der kræves hotelkarantæne i ti dage efter ankomst.

Alle øvrige lande kræver ikke karantæne.

Lande på den røde liste inkluderer blandt andet en række afrikanske nationer.

Før mandag var over 50 lande på den gule liste, hvor der var testkrav uanset, om man er vaccineret mod coronavirus eller ej. Denne liste er altså fra mandag droppet.

Lempelserne af de britiske rejserestriktioner vil sandsynligvis betyde, at flere briter vil booke ferier udenlands. Det vil være til gavn for flyselskaber og rejseselskaber, der har været hårdt økonomisk ramt under coronapandemien.

Restriktionerne har afskrækket mange briter fra at rejse, da det har kostet cirka 2285 pund - eller knap 20.000 kroner - at blive indlogeret på et karantænehotel i de ti dage, det er påkrævet.