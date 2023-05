Britisk forfatter fra gylden generation er død

Den britiske forfatter Martin Amis, der blev betragtet som en prominent skikkelse i Storbritanniens litterære miljø, er død.

Det skriver avisen The New York Times.

Amis, der er søn af en anden kendt forfatter, Kingsley Amis, blev 73 år.

Hans hustru oplyser, at han døde fredag i Florida af kræft i spiserøret.

Martin Amis slog sit navn fast som en del af en gylden generation af britiske forfattere. Det fremgår af Danmarks nationalleksikon.

De øvrige talte blandt andre Julian Barnes, Salman Rushdie og Ian McEwan.

Amis var kendt for et udtryksfuldt sprog og udgav i alt 15 romaner, en række noveller og essays samt sine erindringer.

Han er ifølge The New York Times bedst kendt fra sin såkaldte London-trilogi. Den består af bøgerne 'Money: A Suicide Note' (fra 1985), 'London Fields' (1990) og 'The Information' (1995).

Trilogien og hans erindringer er hans mest beundrede værker, skriver avisen.

Martin Amis' litterære stil, der blandt andet er præget af sort humor, mindede på nogle punkter om faren Kingsleys.

Kingsley Amis, der døde i 1995, var en af de kendte britiske forfattere fra arbejdsklassen. I 1950'erne markerede han sig som en del af en generation, der blev omtalt som 'Angry Young Men' (vrede unge mænd, red.).

Kingsley Amis, der i øvrigt også blev 73 år, fik sit gennembrud med det komiske mesterværk 'Lucky Jim' fra 1954.

Foruden sin litteratur var Amis ifølge The New York Times kendt for sin tjekkede stil og for at omgås kvinder, der var under stor mediebevågenhed.

Hans relationer til kvinderne blev også dækket tæt af pressen.

Martin Amis blev født i Oxford i England den 25. august 1949.

Han blev gift med filosofiunderviseren Antonia Phillips fra Boston i 1984. De fik to sønner sammen, inden parret senere blev skilt.

I 1998 giftede han sig med den uruguayanske forfatter Isabel Fonseca. De fik to døtre og var sammen frem til hans død.