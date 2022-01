Britisk militær fløj uforklarligt over Danmark

Eksperter undrer sig over, hvorfor britisk militær valgte at flyve en omvej over Danmark mandag aften

Mandag aften sendte Storbritannien to militære transportfly afsted mod Ukraine.

I flyene kunne man finde mandskab og våbensystemer, som skal hjælpe ukrainerne i deres forsvar mod Rusland.

Ruten hvor man kan se den underlige omvej. Foto: Flightradar24

Som man kan se på kortet, valgte flyene at tage en rute over Danmark, i stedet for at flyve direkte øst over Holland og Tyskland. Samme rute tog de hjem.

Det handler om Tyskland

TV 2 har talt med major Karsten Marrup, som har forskellige bud på, hvorfor briterne valgte at tage en omvej.

- Hvis briterne på forhånd har vidst, at de på grund af lasten ville få et nej, har de ikke haft nogen grund til at spørge, fortæller han til TV 2. Tyskland ville muligvis sige nej, fordi de har en 'historisk forpligtelse' til ikke at eksportere våben til konfliktzoner, som Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, formulerede det i en pressemeddelelse om den generelle situation i Ukraine.

Omvejen kan også skyldes noget så simpelt som, at det britiske militær vurderede, at de hurtigere ville kunne få tilladelse fra Danmark til at flyve gennem dansk luftrum.

'Ingen taktisk idé'

Det er de to muligheder Karsten Marrup umiddelbart kan se, da han ikke kan se, at der skulle være nogen 'logisk eller taktisk idé i at tage den rute'.

Det er ikke kun i Danmark, at omvejen har vakt undren. Både Daily Mail og forsvarsmediet UK Defence Journal har set med undren på flyruten. For begge medier vurderes det, at der er tale om at undgå tysk luftrum.