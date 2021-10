Britisk parlamentsmedlem er stukket ned under møde

Det britiske, konservative parlamentsmedlem David Amess er fredag eftermiddag blevet stukket flere gange under et møde i sin valgkreds.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og britiske Sky News.

Hans tilstand er kort efter episoden ikke officielt oplyst.

69-årige Amess stiller op i valgkredsen Southend West i Essex.

Han blev angrebet under et møde i Belfairs Methodist Church i Leigh-on-Sea, skriver Sky News. Det ligger godt 60 kilometer øst for London.

En mand er blevet anholdt efter episoden, skriver Reuters.

Amess' kontor har bekræftet, at han er blevet stukket. Det bringer dog ikke yderligere oplysninger om episoden.

Ifølge en konservativ partifælle er situationen alvorlig.

- Han er stadig i kirken, og de vil ikke lade os gå ind for at se ham. Det ser meget alvorligt ud, siger konservative John Lamb til avisen Basildon Echo.

Amess blev første gang valgt til parlamentet i 1983.

Af hans hjemmeside fremgår det, at hans primære interesser drejer sig om dyrevelfærd og om at begrænse adgangen til abort.

Det er ikke første gang, at britiske parlamentarikere bliver stukket ned.

I 2016 blev arbejderpartiet Labours parlamentsmedlem Jo Cox stukket ned og dræbt. Det skete blot få dage før afstemningen om brexit.

I 2010 blev parlamentsmedlemmet Stephen Timms fra Labour stukket ned på sit kontor i sin valgkreds. Han overlevede angrebet.