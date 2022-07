Britiske medier: Ministre vil bede Boris Johnson gå af

Flere nuværende ministre i den britiske regering vil onsdag aften bede premierminister Boris Johnson om at gå af.

Det skriver blandt andet Sky News og BBC.

BBC skriver, at transportminister Grant Shapps er en del af delegationen. Det samme er ministeren for Nordirland, Brandon Lewis, og ministeren for Wales, Simon Hart.

Også den nyudnævnte finansminister, Nadhim Zahawi, og landets handelsminister, Kwasi Kwarteng, er blandt de ministre, som vil opfordre Johnson til at gå af, skriver Sky News.

Gruppen af kabinetministre, som der er 20 af i alt, vil ifølge medierne møde Boris Johnson i Downing Street 10.

Også den konservative chefindpisker, Chris Heaton-Harris, er ifølge Sky News til stede i Downing Street 10.

Som indpisker har han blandt andet ansvaret for sine partimedlemmers tilstedeværelse under debatter og ved afstemninger. Han skal forsøge at holde sammen på partimedlemmerne, så de stemmer ens i de vigtige afstemninger.

Zahawi, der hidtil har været uddannelsesminister, afløste så sent som tirsdag Rishi Sunak, der samme dag trak sig fra posten i protest mod Johnson.

Boris Johnson kæmper i disse dage for sit politiske liv, mens en række medlemmer af regeringen forlader deres poster i protest mod ham.

Tirsdag trak også den daværende sundhedsminister, Sajid Javid, sig.

Boris Johnson afviser selv ifølge Reuters at give en kommentar til ministrenes fremmøde. Han afviser, som han har gjort flere gange onsdag, at gå af.

Johnson og hans regering trækker en række skandaler efter sig.

Den seneste i rækken drejer sig om et tidligere parlamentsmedlem Chris Pincher. Han blev tvunget til at gå af efter afsløringer om seksuelle krænkelser.

Tirsdag måtte Boris Johnson undskylde for, at han i februar havde udpeget Pincher til en stilling, hvor han skulle håndhæve partidisciplin.

Det skete, selv om Johnson var blevet orienteret om, at Pincher var anklaget for seksuelle krænkelser.

Også partygate-skandalen, som handler om ulovlige fester holdt i regeringskontorerne, mens landet var underlagt strenge coronaregler, har skabt storm om Johnson.