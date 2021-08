Britiske soldater risikerer at skulle trække sig fra evakuering

Siden den militante islamistiske bevægelse Taliban overtog magten i Afghanistan, har flere lande iværksat evakueringsoperationer for at få deres borgere ud af landet.

Storbritannien har indsat tusindvis af soldater for at sikre en evakuering af dens borgere og ansatte på dens ambassade.

Men viceadmiral i det britiske forsvar Ben Key siger nu til avisen The Times, at Storbritannien risikerer at skulle trække soldaterne ud af landet, inden man er i mål med evakueringen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Strandede briter

Fordi det nu er Taliban, der er ved magten i landet og står for sikkerheden, kræver det deres samtykke, for at Storbritannien kan gennemføre evakueringen.

Ryger samtykket, må britiske soldater forlade landet og efterlade de strandede briter, siger Ben Kay.

Storbritannien mangler i øjeblikket at evakuere cirka 6000 mennesker, hvoraf cirka halvdelen er afghanere.

Også Danmark er i gang med at evakuere personer fra Afghanistan, efter at Taliban har genvundet magten i landet.

Blandt andet skal en række ansatte på den danske ambassade i hovedstaden, Kabul, evakueres, og derfor vil de blive eskorteret ud af Afghanistan og til Danmark igennem den pakistanske hovedstad, Islamabad.

Danske fly

Det skyldes, at Pakistan bistår Danmark i evakueringen af danskere og lokalt ansatte i landet.

Danmark skal foruden ansatte på den danske ambassade i landet og deres familier også evakuere omkring 45 lokalt ansatte og deres familier.

Tirsdag landede to fly fra SAS i Islamabad. SAS har dog ikke villet oplyse, om de deltager i evakueringen.

Også et fly fra det danske selskab DAT landede mandag i Islamabad. DAT ville dog ikke oplyse til TV 2, hvorfor flyet var sendt afsted.

Af hjemmesiden Flightradar24, der overvåger flytrafik, fremgår det, at flyet fra DAT tirsdag er fløjet fra Islamabad mod Tbilisi, Georgien. Udenrigsministeriet vil dog ikke bekræfte, at det er DAT-flyet, der er på vej til København.