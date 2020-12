Britiske supermarkeder fylder lagrene af frygt for hårdt brexit

Supermarkeder i Storbritannien er i denne weekend i færd med at øge lagerbeholdningerne med mad og andre varer.

Det sker, efter at de har fået at vide af flere ministre, at et farvel til EU uden en aftale er på bordet.

Det skriver The Sunday Times.

Madproducenter har advaret om, at der vil være mangel på grøntsager i tre måneder. Samtidig forudsiger beredskabsplanlæggere, at et hårdt brexit vil udløse panikindkøb og hamstring i et enormt omfang.

I en forsmag på, hvad der kan være i vente, holdt lastbiler i kø i fem kilometer på motorvej A20 uden for byen Dover i Kent lørdag.

I den franske havneby Calais, der ligger ved Doverstrædet i Den Engelske Kanal, var der fredag kø på en strækning på over 15 kilometer.

Vognmændene giver 'lagerforøgelsen' skylden for trafikkaosset i Kent.

Britiske ministre har ifølge The Sunday Times angiveligt bedt leverandører af medicin, medicinsk udstyr og vacciner om at øge lagerbeholdningerne med varer til seks uger på sikrede lokationer i Storbritannien.

Samme avis skriver også, at den britiske regering angiveligt er ved at forberede en hjælpepakke på flere milliarder pund til de industrier, der bliver hårdest ramt, hvis briterne forlader EU uden en handelsaftale.

Fåreavlere, fiskere og bilproducenter er nogle af dem, der kan blive hårdt ramt af øgede toldsatser og udfordringer med handlen fra 1. januar.

Hjælpepakken ventes ifølge The Sunday Times at være på mellem otte og ti milliarder pund. Det svarer til mellem 64 milliarder og 80 milliarder kroner.

Forhandlingerne om en handelsaftale med EU er i slutfasen. Men der er stadig dybe kløfter mellem EU og Storbritannien.

Søndag skal de to parter beslutte, om det giver mening at fortsætte forhandlingerne.

Johnson sagde på et pressemøde torsdag, at briterne stadig vil forsøge at nå frem til en aftale. Men det er meget muligt, at overgangsfasen ender den 31. december, uden at en handelsaftale er på plads.