Bush: Faren mod USA kommer også indefra

USA's tidligere præsident George W. Bush siger i en tale på 20-årsdagen for angrebene mod USA, at han var 'stolt over at lede et fantastisk, modstandsdygtigt, samlet folk' i tiden efter den 11. september 2001.

Og samtidig retter han en kritik mod den splittelse, der præger USA i dag.

- Når det handler om sammenholdet i USA, virker de dage til at være fjerne i forhold til vores tid.

- Så stor en del af vores politiske liv er blevet en utilsløret appel til vrede, frygt og bitterhed. Det giver bekymring for vort land og vores fælles fremtid, siger Bush lørdag.

Den nu 75-årige ekspræsident udtaler sig sjældent offentligt og blander sig også kun sjældent i politiske debatter.

I sin tale lørdag husker Bush tilbage på, hvordan mange amerikanere efter angrebene i 2001 forsøgte at forstå, 'hvordan en fjende kunne hade os så nidkært'.

- Vi har set stadig flere beviser for, at farerne mod vores land ikke kun kommer fra den anden side af vores grænser, men også fra vold indefra, siger Bush.

- Der er ikke mange kulturelle overlap mellem voldelige ekstremister udefra og voldelige ekstremister herhjemme. Men i deres foragtelige pluralisme, i deres ligegyldighed over for menneskeliv, i deres beslutsomhed for at vanhellige nationale symboler, er de børn af den samme væmmelige ånd, og det er vores fortsatte pligt at konfrontere dem.

Bush holdt sin tale på det sted i Shanksville i Pennsylvania, hvor et af de fire kaprede fly styrtede ned.

Flyet - Flight 93 - menes at have været på vej mod Det Hvide Hus eller kongresbygningen i Washington D.C.

Men det lykkedes for en gruppe passagerer at overmande de fire flykaprere.

Ingen af de i alt 40 passagerer og besætningsmedlemmer om bord på flyet overlevede.

Også den nuværende vicepræsident, Kamala Harris, talte om splittelsen i USA i sin tale lørdag i Shanksville.

Hun hyldede ligeledes de passagerer, der 'i løbet af få minutter og under de vanskeligste forhold' fandt sammen 'og reagerede som én' for at forsøge at få kontrol med flyet.

- Efter i dag er det mit håb og min bøn, at vi kan ære deres sammenhold ved at styrke vores fælles bånd, siger Harris.