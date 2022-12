Bytte, bytte købmand: Irland får ny premierminister

Irlands regering har lørdag gennemført en aftale om at skifte ud på premierministerposten halvvejs i dens regeringsperiode.

Det betyder, at 43-årige Leo Varadkar er ny irsk premierminister.

Han overtager posten fra Micheál Martin, der har været premierminister siden 2020, hvor den nuværende koalitionsregering blev dannet.

Aftalen lød dengang, at Varadkar ville være vicepremierminister de første to år. Herefter ville han og Martin bytte roller.

Varadkar står i spidsen for centrumhøjrepartiet Fine Gael. Martin er leder for partiet Fianna Fáil, der ligeledes er et centrumhøjreparti.

De to partier er de to store samarbejdspartnere i koalitionsregeringen, der består af i alt tre partier. Det sidste er Det Grønne Parti.

Leo Varadkar er udnævnt som irsk premierminister - eller taoiseach, som det kaldes i Irland - for anden gang. Han havde også posten fra 2017 til 2020.

Selv i sin anden periode er han som 43-årig en af Irlands yngste ledere nogensinde.

- Jeg accepterer posten med stor ydmyghed, beslutsomhed og et brændende ønske om at give alle vores borgere nyt håb og nye muligheder, siger Varadkar lørdag i det irske parlament i Dublin.

I 2015 sprang han offentligt ud som homoseksuel. Det skete, umiddelbart inden Irland skulle stemme om at gøre ægteskab mellem to personer af samme køn lovligt.

Hans første tid som premierminister var i høj grad præget af brexit og af coronapandemien. Under pandemien vendte han en gang om ugen tilbage til sit arbejde som læge, samtidig med at han fortsatte som premierminister.

Varadkar er født i Dublin. Hans far kommer fra Indien og er også læge. Hans mor er fra Irland og er sygeplejerske.