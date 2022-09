Canadisk menneskejagt fortsætter efter blodigt knivangreb

Canadisk politi er mandag fortsat på jagt efter to mænd, der mistænkes for at have dræbt ti mennesker i et knivangreb søndag.

Det oplyser politiet i en opdatering mandag.

Politiet har sat gang i en omfattende jagt på de to mistænkte, 31-årige Damien Sanderson og 30-årige Myles Sanderson.

De er begge blevet sigtet for drab, oplyser politiet mandag.

Foruden de ti dræbte blev 18 personer såret i søndagens angreb.

Det omfattende knivangreb fandt sted i et samfund ved navn James Smith Cree Nation i den canadiske provins Saskatchewan.

Samfundet består af cirka 3400 indbyggere fra den oprindelige befolkning.

Hundredvis af betjente er blevet afsat til at efterforske angrebet og til at hjælpe med eftersøgningen. Det siger politichef Rhonda Blackmore.

- Folk i Saskatchewan og alle andre steder skal vide, at vi bruger alle vores tilgængelige menneskelige, efterforskningsmæssige og teknologiske ressourcer på at finde og anholde de ansvarlige for denne tragedie og for at sørge for jeres sikkerhed, siger Rhonda Blackmore mandag.

Politiet fik de første meldinger om knivangrebet lidt før klokken seks søndag morgen. De kom fra den lille landsby Weldon, der har cirka 200 indbyggere.

Der er meldinger om, at de mistænkte efter angrebet blev spottet i provinshovedstaden Regina, der ligger godt 300 kilometer syd for Weldon.

- Vi er overbeviste om, at der er nogen, der ved noget om, hvor de to befinder sig. Og at der er nogen, der har værdifuld information. Jeg opfordrer jer til at kontakte politiet, siger Evan Bray, politichef i Regina.

Canadisk politi har advaret folk mod at kontakte de mistænkte. Ligeledes advares folk mod at samle blaffere op.

Selv om de mistænkte, Damien Sanderson og Myles Sanderson, har samme efternavn, så er det mandag fortsat uvist, om de er i familie.