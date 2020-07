Catalonien vil gøre ansigtsmasker obligatoriske

Cataloniens regering vil gøre det obligatorisk at bære ansigtsmaske udendørs for at bremse smitten med coronavirus.

Det siger talskvinde Meritxell Budo på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Siden 27. juni har danskere kunnet rejse til Spanien såvel som andre europæiske lande efter en opdateret rejsevejledning fra Udenrigsministeriet.

Regeringen vil stramme reglerne, efter at regionen har registreret mere end 1000 nye tilfælde af coronavirus siden starten af juni.

De seneste 24 timer er 64 nye smittetilfælde blevet opdaget.

Det stigende antal smittede fik lørdag myndighederne til at placere omkring 210.000 mennesker i lockdown i området omkring byen Lerida vest for Barcelona.

Her opfordres alle til ikke at mødes, ligesom folk kun må rejse ind og ud af regionen for at tage på arbejde.

Ifølge de nuværende regler skal borgerne i Spanien kun bære ansigtsmaske udendørs, hvis det er umuligt for dem at holde halvanden meters afstand til andre.

Det kan for eksempel være i forbindelse med offentlig transport.

Men de catalanske myndigheder vil gøre ansigtsmasken obligatorisk uanset hvad.

- Vi har bemærket, at brugen af masker er faldet en smule. Så der er måske brug for at stramme op på reglerne, siger Meritxell Budo ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun tilføjer, at detaljerne omkring forslaget skal godkendes på et møde i lokalregeringen i Catalonien onsdag.

Lederen af den spanske sundhedsstyrelse, Fernando Simon, sagde mandag, at han er 'meget bekymret' for det nuværende udbrud i Catalonien.

Samtidig er yderligere 70.000 mennesker isoleret i Galicien i det nordvestlige Spanien efter nye udbrud af corona.

Spanien har været et af de hårdest ramte lande i Europa under pandemien med mere end 28.000 dødsfald.