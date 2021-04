CDU-bestyrelse støtter klart Laschet som kanslerkandidat

Bestyrelsen i det tyske parti CDU giver på et møde mandag klar støtte til Armin Laschet som konservativ kanslerkandidat.

Det oplyser unavngivne deltagere ved mødet.

Med afstemningen er CDU/CSU-alliancen et skridt tættere på at få fastslået, hvem der skal blive kanslerkandidat, inden Tyskland går til valg 26. september.

Både Laschet og hans bayerske rival, Markus Söder, bejler til posten.

Efter mere end seks timers drøftelser oplyser partimedlemmer, at 31 af 46 medlemmer i bestyrelsen stemte for Laschet, mens ni stemte for Söder. Seks afstod fra at stemme. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Söder, som leder de konservative kristelige demokrater i CSU i Bayern, har tidligere sagt, at han vil acceptere CDU's beslutning 'uden modvilje'.

60-årige Armin Laschet er partileder i CDU og har hele tiden gjort det klart, at han ønsker at blive Angela Merkels afløser, når hun træder tilbage efter 16 år som forbundskansler.

Der er mindre end seks måneder til valg i Tyskland, og CDU og CSU står dårligt på grund af blandt andet håndteringen af coronakrisen.

Den engang så stabile alliance mellem CDU og CSU har været voldsomt udfordret af de seneste ugers magtkamp mellem Laschet og Söder.

Laschet, som længe har været en af Merkels allierede, sikrede sig allerede støtte fra CDU-toppen sidste uge.

Men Söder afviste at trække sit kandidatur og henviste blandt andet til, at han ifølge meningsmålinger er mere populær i den tyske offentlighed.

Merkel selv har ikke ønsket at give sin mening til kende i debatten. Hun var ifølge deltagere med ved videomødet mandag, men bidrog ikke til debatten.

Tidligere mandag sagde Markus Söder, at CDU som 'storesøsterparti' stod med den afgørende stemme i spørgsmålet om, hvem alliancen skal forsøge at få valgt som forbundskansler.

- Vi ønsker ikke og kommer ikke til at se en splittelse mellem CSU og CDU, sagde han.

Tidligere mandag nominerede miljøpartiet De Grønne Annalena Baerbock som partiets kanslerkandidat.

Det er første gang nogensinde, at De Grønne, som over en periode er steget i popularitet, har udpeget sin egen kandidat til kanslerposten.