Christiania genåbner

Siden 7. januar har der været opholdsforbud i et større område på Christania, men det vare ikke meget længere. Forbuddet ophæves nemlig ved midnat. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det er områderne Pusher Street og Green Light District, der har været omfattet af opholdsforbuddet. Politiet har igennem hele perioden forklaret, at opholdsforbuddet udelukkende var relateret til coronasikkerhed.

Ekstra Bladet kunne tidligere i år beskrive, hvordan hashhandlen var rykket længere ud på voldanlægget ved Christiania som en konsekvens af opholdsforbuddet på Pusher Street. På daværende tidspunkt var metrostationen ved DR-byen også blevet et af hashhandlernes foretrukne salgssteder.

Københavns Politi oplyser i samme pressemeddelelse, at de fremadrettet vil have en øget tilstedeværelse på Christiania for at sikre, at coronarestriktionerne bliver overholdt.