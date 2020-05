CO2 er faldet 17 procent

Det verdensomspændende udbrud af coronavirus har medført et betragteligt fald i udledningen af den klimaskadelige drivhusgas kuldioxid - CO2.

Det viser en stor undersøgelse, der tirsdag er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change.

I undersøgelsen har en gruppe forskere fra institutioner i Europa, USA og Australien analyseret daglige tal fra 69 lande.

Rapporten viser, at der frem til begyndelsen af april i gennemsnit blev udledt 83 millioner ton CO2 om dagen på verdensplan. Det er et fald på 17 procent i forhold til 100 millioner ton om dagen i 2019.

Potentielt kan den globale udledning af CO2 ved udgangen af 2020 være faldet med syv procent i forhold til 2019. Sådan lyder det i undersøgelsen.

Det vil i så fald være det største årlige fald siden Anden Verdenskrig.

Faldet afhænger dog også af, hvordan de forskellige lande vælger at genåbne deres samfund, når coronavirusudbruddet aftager.

Hidtil har nedlukningerne blandt andet betydet, at størstedelen af alle fly er blevet holdt på jorden. Også biltrafik har været reduceret.

På trods af det markante fald maner hovedforfatteren bag rapporten, Corinne Le Quere, dog til besindelse.

- De her ekstreme fald er formentlig kun midlertidige. De afspejler ikke strukturelle forandringer inden for økonomi, transport og energisektoren, siger forsker Corinne Le Quere fra University of East Anglia i England.